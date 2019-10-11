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Новости /  Экономика /  Строительство  

На Фрунзенском мосту в Самаре уже монтируют барьеры и освещение

11 октября 2019 10:59
173
На Фрунзенском мосту в Самаре уже монтируют барьеры и освещение
10 октября по ул. Шоссейной в Куйбышевском районе снова пошли троллейбусы.

В Самаре продолжается строительство первого этапа Фрунзенского мостового перехода.
Как сообщили в "СамараТрансСтрой", в настоящее время уже ведется установка барьерных ограждений на участке перед мостовым переходом.

Также подрядчик ведет на объекте монтаж опор, шумозащитных экранов, системы освещения, пишет Самру.ру.

Накануне, 10 октября, по ул. Шоссейной в Куйбышевском районе снова пошли троллейбусы. С конца июня они следовали по укороченной схеме в связи со строительством перехода и примыкающей к Шоссейной транспортной развязки.

Напомним, строящийся Фрунзенский мостовой переход включает в себя мосты через реку Самару и озеро Банное, а также транспортные развязки на ул. Фрунзе и Шоссейной. Сдать первый этап в эксплуатацию и пустить движение собираются уже в конце 2019 года.

В 2020 году планируется приступить к реализации второго этапа проекта, предусматривающего строительство магистральной трассы общегородского значения от улицы Шоссейной до границы Самары.

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