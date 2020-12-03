В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки ухудшения ситуации с COVID-19

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в России снова может обостриться в феврале-марте 2021 года, передает РБК. Такое мнение в интервью «РИА Новости» выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



Для того чтобы эпидемия COVID-19 пошла на спад, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител, считает эксперт.



Пшеничная отметила, что летних показателей можно ожидать только к лету следующего года.



«После новогодних праздников в феврале-марте эпидемический процесс снова интенсифицируется, и к летним показателям мы вернемся, скорее всего, ближе к лету», — добавила эксперт.



Во всем мире, по мнению Пшеничной, коронавирус может быть активен минимум полтора года. Она считает, что в разных странах и регионах будут периодически возникать «горячие точки», вызванные инфекцией.



Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз относительно улучшения ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, в России ситуация может стабилизироваться в первой декаде декабря. В то же время вирусолог, профессор Виктор Зуев предположил, что это произойдет летом 2021 года, поскольку подобные инфекции боятся тепла. «Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация», — заявил он.



В Москве, которая лидирует среди регионов по числу подтвержденных случаев заболевания, ситуация может стабилизироваться через одну-две недели, считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он отметил, что сейчас необходимо обращать внимание не столько на число новых случаев COVID-19, сколько на количество госпитализаций, и оценивать эффективность системы здравоохранения.



Число заразившизся COVID-19 в стране начало расти осенью. 26 октября в стране был поставлен новый рекорд по количеству выявленных случаев инфицирования за сутки — 17 347. Умерли за этот период 219 человек. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 1,531 млн заболевших, число летальных исходов превысило 26,2 тыс.





Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС