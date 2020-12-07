В Самаре готовится площадка для строительства нового ковид-корпуса

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В Самарской области уже в текущем году планируется строительство новых корпусов для крупнейших ковидных госпиталей.

Дмитрий Азаров в прямом эфире из студии ГТРК "Самара" дал главному врачу СОКБ им.Середавина поручение начать строительство нового корпуса уже в декабре. На данный момент идут подготовительные работы на площадке, отведенной под заливку фундамента. Также новый корпус для больных коронавирусом построят на территории Тольяттинской городской клинической больницы №5.

Оба здания будут выполнять функции приёмно-диагностического отделения с провизорными койками. Каждый госпиталь рассчитан на 70 коек. Там же планируют проводить первичные обследования поступающих пациентов и осматривать их для последующей отправки в стационар.

Фото: pixabay.com