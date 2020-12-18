Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов

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На 74-м году жизни скончался депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов. Об этом РИА Новости сообщил его однопартиец, глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. По словам собеседника агентства, Шурчанов умер в пятницу, в 14:40.

"Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный", — добавил парламентарий.

Шурчанов стал вторым депутатом, ушедшим из жизни по вине COVID-19. Ранее от коронавирусного заболевания скончался его однопартиец Ваха Агаев.

Фото : Пресс-служба КПРФ / РИА Новости