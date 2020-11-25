Самарская область превысила норматив по суточному тестированию на коронавирус

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Медики Самарской области провели за последние сутки более 8,6 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, превысив установленный норматив Роспотребнадзора, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Россия-24".

"Запас тестов в регионе значительный, он поддерживается на достаточном уровне. Мы всегда делали почти в два раза больше тестов, чем [устанавливает] федеральный норматив. Он был повышен до 200 исследований на 100 тыс. населения. Мы за прошлые сутки сделали 8 609 исследований - это 260 тестов на 100 тыс. человек", - сказал Азаров.

За последние сутки в регионе подтвердилось максимальное количество случаев коронавируса - 240. Повышение суточного прироста фиксируется с октября. За три дня на прошлой неделе было выявлено 649 случаев, на этой за аналогичный период - 711. За все время пандемии в регионе инфекция подтвердилась у 21 115 человек, 18 978 человек выздоровели, 396 пациентов умерли.

В связи с увеличением количества заболевших в регионе действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, власти рекомендовали работодателям перевести беременных женщин на удаленный формат работы. Школьники 6-11-х классов продолжат обучение дистанционно до 6 декабря. Власти не исключают, что при ухудшении эпидобстановки на удаленный формат перейдут и ученики 1-5-х классов. Предприятия общепита и клубы могут работать с 23:00 до 06:00 только при загрузке менее 50%. В органах ЗАГС ограничили количество человек, которые могут присутствовать на свадебной церемонии.

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