Попова: в России не обнаружены мутации коронавируса, найденные в Великобритании

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Мутации коронавируса, найденные в Великобритании, в России не обнаружены, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

"Среди исследованных в Российской Федерации [биологических образцов] при плотном мониторинге мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании", - сказала Попова.

Она добавила, что этот вариант вируса характеризуется мутациями так называемого спайкового белка. "Это белок шипов непосредственно вируса, который ответственен за присоединения вируса к клетке восприимчивого организма", - сказала Попова.

"Если говорить о том, что произошло, и о тех материалах, которые нам доступны, то их анализ показывает, что с начала ноября только 6% всех геномов, которые опубликовала Великобритания, содержали в себе эту мутацию. И единичные случаи мутации с сентября по ноябрь были зарегистрированы на территории Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии. И на территории Великобритании эти мутации были очевидны уже в июне текущего года", - сказала Попова.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС