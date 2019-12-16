Вячеслав Колосков отреагировал на петицию с требованием отстранить Тарасову от комментирования любых трансляций
16 декабря 2019 22:55
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Ранее российские любители фигурного катания потребовали отстранить Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма и предвзятости по отношению к отдельным спортсменам". Соответствующая петиция была опубликована на портале Change.org.
"Я знаю Татьяну Анатольевну. Это выдающийся тренер, воспитавший целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Ее комментарии по телевидению слушать одно удовольствие", - сказал Колосков по телефону.
Фото: соцсети
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