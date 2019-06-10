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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Вертолетчики ЦСКА - сильнейшие в ПФО

10 июня 2019 14:56
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Из 5 комплектов наград летчики аэроклуба ЦСКА завоевали 4 золота,1 серебро и 4 бронзы.
С 7 по 9 июня состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по вертолетному спорту.

В нем принимали участие 10 экипажей из Самары, Саратова, Воздушно-космических сил России и Тверской области.

Из 5 комплектов наград летчики аэроклуба ЦСКА (тренеры - Бибишев Михаил Серафимович, Петреник Юрий Олегович) завоевали 4 золота,1 серебро и 4 бронзы, передает пресс-служба минспорта СО. 



Фото:   пресс-служба минспорта СО
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