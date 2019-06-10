Вертолетчики ЦСКА - сильнейшие в ПФО
10 июня 2019 14:56
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В нем принимали участие 10 экипажей из Самары, Саратова, Воздушно-космических сил России и Тверской области.
Из 5 комплектов наград летчики аэроклуба ЦСКА (тренеры - Бибишев Михаил Серафимович, Петреник Юрий Олегович) завоевали 4 золота,1 серебро и 4 бронзы, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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