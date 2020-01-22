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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Тольятти состоится спидвейная гонка с участием сильнейших гонщиков Европы

22 января 2020 15:38
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В этом году впервые соревнования пройдут в формате гонок на льду.
В субботу, 25 января, в Тольятти пройдет «Мемориал имени Анатолия Степанова» - международная спидвейная гонка. В ней примут участие 12 сильнейших спортсменов из 5 стран. 

«Мемориал имени Анатолия Степанова» проводится ежегодно в летний сезон. В этом году впервые соревнования пройдут в формате гонок на льду. В
Тольятти сразятся гонщики из 5 стран, среди них: Россия, Швеция, Германия, Нидерланды, Австрия. Всего – 12 гонщиков, 6 - российских и 6 - иностранных.
Соревнования пройдут в формате парной гонки (российский спортсмен и иностранный), передает пресс-служба облправительства. 
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