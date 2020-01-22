В Тольятти состоится спидвейная гонка с участием сильнейших гонщиков Европы

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«Мемориал имени Анатолия Степанова» проводится ежегодно в летний сезон. В этом году впервые соревнования пройдут в формате гонок на льду. ВТольятти сразятся гонщики из 5 стран, среди них: Россия, Швеция, Германия, Нидерланды, Австрия. Всего – 12 гонщиков, 6 - российских и 6 - иностранных.Соревнования пройдут в формате парной гонки (российский спортсмен и иностранный), передает пресс-служба облправительства.