В Тольятти состоится спидвейная гонка с участием сильнейших гонщиков Европы
22 января 2020 15:38
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«Мемориал имени Анатолия Степанова» проводится ежегодно в летний сезон. В этом году впервые соревнования пройдут в формате гонок на льду. В
Тольятти сразятся гонщики из 5 стран, среди них: Россия, Швеция, Германия, Нидерланды, Австрия. Всего – 12 гонщиков, 6 - российских и 6 - иностранных.
Соревнования пройдут в формате парной гонки (российский спортсмен и иностранный), передает пресс-служба облправительства.
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