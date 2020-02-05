В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная Международной гонке на собачьих упряжках «Волга Квест»
5 февраля 2020 21:38
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В пресс-конференции приняли участие заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов и организаторы гонки: Светлана Семёнова (президент Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест»); Матвей Мелеша (техническое обеспечение гонки), Александр Лавров (пресс-секретарь проекта «Волга Квест») и представитель судейской бригады «Волга Квест» Евгений Бутырин.
Гости рассказали о предстоящей гонке «Волга Квест», сложностях прохождения трассы и пригласили журналистов на первый день гонки – 8 февраля, в село Ширяево, откуда будет дан старт участникам соревнований.
Маршрут «Волга Квест» длинной в 420 км начинается в селе Ширяево и делает два круга поНациональному парку Самарская Лука. В соревнованиях примут участие профессиональные российские и зарубежные гонщики на собачьих упряжках, специалисты и волонтеры из России и зарубежья.
«Волга Квест» проводится Международным экспедиционным центром «Серебро Севера» с 2014 года. Это единственная гонка на длинные дистанции в Европейской части России. Она посвящена реке Волге, Великому Волжскому пути и является ярким туристическим, культурным, историческим и спортивным событием.
Официальные мероприятия «Волга Квест 2020»:
05.02.2020 – Открытие пресс-центра и штаба гонки в Деревне ездовых собак «Серебро Севера», собрание волонтеров, приезд гонщиков, СМИ, фотографов и гостей.
06.02.2020 – Открытие городка гонщиков, собрание гонщиков, обсуждение трассы.
05.02.2020 – Пресс-конференция для СМИ, Дом журналиста. г.Самара (Самарское областное отделение Союза журналистов России).
08.02.2020 – пресс-тур для СМИ к месту проведения соревнований, открытие гонки в Ширяево, старт.
с 8 по 11 февраля 2020 г. – Прохождение этапного маршрута по Национальному парку «Самарская Лука», награждение победителей в номинации «Средняя Волга» 240 км.
12-14.02. 2020 – Прохождение второй, линейной части гонки – Национальному парку «Самарская Лука» 215 км.
14.02.2020 – Финиш в с. Ширяево, торжественный праздник и награждение, передает пресс-служба облправительства.
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