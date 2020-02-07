В Самаре прошел чемпионат ЦВО по зимнему офицерскому троеборью

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В тире и бассейне самарского филиала ЦСКА, а также на лыжной базе «Чайка». Офицеры соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании на 100, 200 и 300 метров вольным стилем, лыжной гонке на дистанциях 3, 5 и 10 км.В соревнованиях приняли участие 23 команды из воинских частей, соединений ЦВО и военных ВУЗов, дислоцированных в Екатеринбурге, Самаре, Тольятти, Новосибирске, Тюмени, Оренбурге, Вольске, Омске, Пензе и Ульяновске.В общем зачете первое место заняла команда 14 армии ВВС и ПВО, на втором месте команда военной академии материально-технического обеспечения, на третьем месте команда разведчиков из Оренбурга. Также были определены победители и призеры в личном первенстве в трех возрастных группах.Победители турнира представят округ на Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по зимнему офицерскому троеборью, который пройдет вгороде Мирный под Архангельском, передает пресс-служба ЦВО.Фото: пресс-служба ЦВО