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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдет всероссийский турнир по настольному теннису

5 сентября 2019 15:16
67
Планируется участие более 100 спортсменов из Екатеринбурга. Оренбурга. Саратова, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области и других регионов.
С 27 по 29 сентября в Самаре (УСЦ «Грация») состоятся всероссийские соревнования по настольному теннису. В них примут участие спортсмены 2007 года рождения и моложе, 2004 года рождения и моложе.

Планируется участие более 100 спортсменов из Екатеринбурга. Оренбурга. Саратова, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области и других регионов.

Торжественное открытие — 27 сентября в 17:30.

Программа соревнований:

27 сентября

09.00-20.00-соревнования (одиночный разряд.парный разряд,смешанный разряд);
17.30-торжественное открытие соревнований;

28 сентября

09.00-17.00-парный разряд,смешанный разряд (финальный этап)
17.00-20.00-одиночный разряд;
29.09
10.00-15.00-одиночный разряд (финальные игры);
29.09
15.00-торжественное закрытие соревнований, передает пресс-служба минспорта СО. 
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Комментарии



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