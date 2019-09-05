В Самаре пройдет всероссийский турнир по настольному теннису
5 сентября 2019 15:16
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Планируется участие более 100 спортсменов из Екатеринбурга. Оренбурга. Саратова, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области и других регионов.
Торжественное открытие — 27 сентября в 17:30.
Программа соревнований:
27 сентября
09.00-20.00-соревнования (одиночный разряд.парный разряд,смешанный разряд);
17.30-торжественное открытие соревнований;
28 сентября
09.00-17.00-парный разряд,смешанный разряд (финальный этап)
17.00-20.00-одиночный разряд;
29.09
10.00-15.00-одиночный разряд (финальные игры);
29.09
15.00-торжественное закрытие соревнований, передает пресс-служба минспорта СО.
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