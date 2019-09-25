В Самаре начались соревнования по военно-прикладным видам спорта

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В Самаре стартовали соревнования в рамках Спартакиады Вооруженных Сил РФ по военно-прикладным видам спорта: военному пятиборью, офицерскому троеборью (летнему) и военному троеборью. Для участия в состязаниях в столицу региона съехались 200 сильнейших военных многоборцев со всей России. Атлеты представляют команды Центрального, Западного, Южного, Восточного военных округов, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических Сил, Воздушно-десантных войск, 12-го Главного управления Министерства обороны РФ.Среди участников титулованные спортсмены Вооруженных Сил, включая чемпионов мира, Европы, чемпионатов дружественных армий стран СНГ. Среди участников титулованные спортсмены Вооруженных Сил, включая чемпионов мира, Европы, чемпионатов дружественных армий стран СНГ. В их числепобедитель чемпионата мира по международному военному пятиборью в командном зачете (Республика Корея, 2014 г.), член сборной команды Вооруженных Сил старший лейтенант ВВО Илья Багнюк, победитель регионального чемпионата CISM по международному военному пятиборью в командном зачете (Австрия, 2019 г.) старший лейтенант ВКС Иван Дрюханов, победители чемпионатов дружественных армий государств-участников СНГ по стрельбе из штатного оружия иофицерскому троеборью майор Виктор Захаров (ЦВО) и капитан 2 ранга Алексей Брунилин (ЗВО).На стадионе универсального спортивного комплекса «Стара-Загора» самарского филиала ЦСКА состоялось торжественное открытие самарского этапаСпартакиады и парад команд-участников. Сопровождали команды юнармейцы – члены регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Самарской области.Спортсменов-военнослужащих приветствовали организаторы и многочисленные почетные гости. Открыл соревнования и пожелал удачи ее участникамофициальный представитель Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Владимир Неваев. Заместитель командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии по военно-политической работе полковник Павел Алексюк пожелал военнослужащим во время соревнований не забывать о технике безопасности и побеждать без травм.Председатель отдела по вопросам физической культуры и спорта Самарской епархии протоиерей Иоанн Мохов, подчеркнул, что непобедимая армия и флот – гордость и оплот нашей страны, а соревнования, которые проводит ЦСКА – прямой ответ всему миру, что Россия сильна духом и воинской мощью!От имени начальника Центрального спортивного клуба Армии полковника Артема Громова и себя лично участников состязаний приветствовал врио начальника самарского филиала ЦСКА Роман Махонин. Он отметил уникальность и значимость турнира, проводимого на армейских объектах в Самаре и подчеркнул, что все они подготовлены к стартам на самом высоком уровне. Руководитель филиала пожелал спортсменам удачи и ярких побед, а судейской бригаде и организаторам - стабильной и бесперебойной работы на всем протяжении соревнований.Самые теплые пожелания в адрес спортсменов на открытии турнира также произнесли помощник командующего войсками военного округа (по физическойподготовке) – начальник отделения (физической подготовки) Центрального военного округа полковник Игорь Сущев, депутат Думы городского округа Самара от Промышленного внутригородского района Александр Чернышев, главный тренер Самарской области по грепплингу, бразильскому и традиционному джиу-джитсу, председатель ООО «Федерация бразильского джиу-джитсу и грепплинга Самарской области», мастер спорта по рукопашному бою, чемпион мира по грепплингу, призер чемпионатов мира по панкратиону Леонид Хапчик, директор Организационного центра спортивных мероприятий Самарской области Борис Курылев, директор самарского спортивного лицея Лариса Фурсова и другие приглашенные гости.Украшением программы открытия соревнований стали показательные выступления военнослужащих 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (г. Тольятти). Спецназовцы исполнили серию рукопашных спаррингов и в считанные секунды создали живую пирамиду с флагами ВДВ и Российской Федерации. В финальной части праздника с вокальными и танцевальными номерами выступили творческий коллектив Театра эстрады «Льдинка» и вокально-инструментальный ансамбль «Гвардия». Соревнования военнослужащих будут проходить с 25 по 29 сентября по офицерскому троеборью на стадионе и в тире УСК «Стара-Загора» и бассейне СК «Плавательный», по военному троеборью и военному пятиборью на территории пгт. Рощинский (п. Рощинский, Самарская область) – в бассейне СБ «Черноречье» ЦСКА/Самара, а также в тире и на площадке войсковой части 45863. Военнослужащие будут состязаться в стрельбе изпистолета Макарова на дистанции 25 м, автомата Калашникова - на 200 м, малокалиберной винтовки - на 50 м, плавании, метании ручной гранаты, кроссе с выкладкой и в преодолении полосы препятствий, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦВО