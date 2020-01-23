В Самаре на территории ПГУТИ открылся стадион "Звезда"

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На территории ПГУТИ (Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) открылся стадион "Звезда" - новое футбольное поле и крытый манеж.Проект реализован частным инвестором в рамках соглашения с ПГУТИ.По соглашению часть времени отдана для занятий студентов, передает пресс-служба минспорта СО.