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В Москве состоялся 20-й всероссийский турнир по легкой атлетике "Русская зима". У самарских спортсменов 3 наградыЗолото выиграли Дмитрий Лопин (60 метров) и Анастасия Николаева (60 м с барьерами). Бронза у Анны Авдеевой в толкании ядра, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО