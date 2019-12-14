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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тарасова предсказала окончательный уход Загитовой из фигурного катания

14 декабря 2019 19:24
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Тренер выразила уверенность в том, что олимпийская чемпионка 2018 года не будет возобновлять карьеру после паузы.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала РБК заявление Алины Загитовой о приостановке карьеры. По ее словам, спортсменка не хочет продолжать соревноваться из-за отсутствия мотивации.

Загитова объявила о решении сделать паузу в карьере в пятницу в эфире «Первого канала». Спортсменка отметила, что не будет участвовать в предстоящем чемпионате России, а также не будет претендовать на попадание в состав сборной на чемпионат Европы и чемпионат мира.

«Я, конечно, понимаю ее поступок. Она ребенок, она не научилась врать. Она объяснила, почему прервала карьеру. У нее сейчас все есть и нет мотивации. Вернется ли она в спорт? Я уверена, что никогда. Но самое страшное, что у нас и спорта может не быть», — заявила Тарасова.

Загитова дебютировала во взрослом фигурном катании в 2017 году, выиграв финал Гран-при, чемпионат Европы и золото Олимпиады в Пхёнчхане. Спустя год спортсменка добавила к этим титулам победу на чемпионате мира. По мнению Тарасовой, фигуристке достаточно завоеванных наград.

«Она ведь чемпионка мира, она олимпийская чемпионка. Ей этого вполне достаточно, это очень тяжелый труд. Другим людям этого недостаточно. У кого-то что-то не сложилось. Вот, допустим, Женя Медведева или [Елизавета] Туктамышева — видимо, они не могут жить без этого, это их судьба. А у Загитовой другая судьба. Я бы хотела, чтобы жизнь ее складывалась счастливо и была возможность дальше выступать во всех шоу, куда ее будут приглашать», — сказала Тарасова.

В текущем сезоне Загитова заняла второе место на Гран-при Франции и стала третьей на этапе в Японии. В финале серии Гран-при российская фигуристка допустила ошибку, упав при выполнении двойного акселя в произвольной программе, и заняла в общем зачете последнее место.


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Комментарии


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