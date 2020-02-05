"Спорт - норма жизни": В Тольятти заработал новый спортивный комплекс "Союз"

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Объект стал базой для тольяттинской спортивной школы №8 "Союз", где развиваются различные направления единоборств.В этом году в Тольятти в рамках нацпроекта "Демография" будет завершено строительство ФОКа "Акробат" и легкоатлетического манежа, передает пресс-служба минспорта СО.