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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Спорт - норма жизни": В Тольятти заработал новый спортивный комплекс "Союз"

5 февраля 2020 18:07
34
Объект стал базой для тольяттинской спортивной школы №8
В Тольятти заработал новый спортивный комплекс "Союз", построенный в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Объект стал базой для тольяттинской спортивной школы №8 "Союз", где развиваются различные направления единоборств.

В этом году в Тольятти в рамках нацпроекта "Демография" будет завершено строительство ФОКа "Акробат" и легкоатлетического манежа, передает пресс-служба минспорта СО. 
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5 февраля 2020  18:07
Объект стал базой для тольяттинской спортивной школы №8 "Союз", где развиваются различные направления единоборств.
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