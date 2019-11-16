Я нашел ошибку
Главные новости: 
На 5-й просеке в Самаре вместо одной школы хотят построить две
На 5-й просеке в Самаре вместо одной школы хотят построить две
СМИ: Россия готова вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В Самаре ночью столкнулись две иномарки
В Самаре ночью столкнулись две иномарки
Следствие настаивает на аресте гендиректора Сириус-А
Следствие настаивает на аресте гендиректора "Сириус-А"
Самарцев призывают соблюдать меры безопасности при использовании газовых отопительных приборов
Самарцев призывают соблюдать меры безопасности при использовании газовых отопительных приборов
В Самарской области расследовали кражу из фельдшерско-акушерского пункта
В Самарской области расследовали кражу из фельдшерско-акушерского пункта
В России упал спрос на сигареты
В России упал спрос на сигареты
Сотрудники Росгвардии из Самары стали призерами окружного чемпионата по военно-прикладному спорту
Сотрудники Росгвардии из Самары стали призерами окружного чемпионата по военно-прикладному спорту
сегодня  Суббота, 16 ноября, 13:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/11:
USD 63.89
-0.32
EUR 70.41
-0.27
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сотрудники Росгвардии из Самары стали призерами окружного чемпионата по военно-прикладному спорту

16 ноября 2019 10:39
106
Сотрудники Росгвардии из Самары стали призерами окружного чемпионата по военно-прикладному спорту
На протяжении двух соревновательных дней состязались 17 команд.

В Перми завершился чемпионат Приволжского округа Росгвардии по военно-прикладному спорту. На протяжении двух соревновательных дней сотрудники и военнослужащие в составе семнадцати команд боролись за первенство в беге на 100 метров в обмундировании и метании гранаты на дальность.

«Подобные чемпионаты – это настоящая проверка навыков, выносливости и физической подготовки каждого из претендентов на победу. Участники не просто должны показать отличные результаты, но и справиться со всеми испытаниями в привычной для себя военной форме. Здесь не спорт высоких достижений, здесь проверка реальной физической подготовки профессионалов», - прокомментировал турнир главный судья чемпионата подполковник Денис Лунга.

По результатам упорной борьбы команда Управления Росгвардии по Самарской области стала бронзовым призером соревнований. Всем победителям и призерам соревнований вручены кубки, медали и грамоты.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1647
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1412
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1681
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8665
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9071
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8802
Весь список
Спорт в регионе
16 ноября 2019  10:39
Сотрудники Росгвардии из Самары стали призерами окружного чемпионата по военно-прикладному спорту
Сотрудники Росгвардии из Самары стали призерами окружного чемпионата по военно-прикладному спорту
На протяжении двух соревновательных дней состязались 17 команд. Спорт в регионе
106
15 ноября 2019  20:34
В этом спорткомплексе будет заниматься, в том числе, местная футбольная команда.
В Челно-Вершинах состоялось открытие спорткомплекса "Колос"
В этом спорткомплексе будет заниматься, в том числе, местная футбольная команда. Спорт в регионе
271
15 ноября 2019  16:20
На ринг выйдет 20 сильнейших боксеров, прошедших предварительный этап.
В Самаре состоится финал чемпионата России по боксу
На ринг выйдет 20 сильнейших боксеров, прошедших предварительный этап.    Спорт в регионе
334
15 ноября 2019  10:49
Для новой тольяттинской футбольной команды могут реконструировать стадион «Кристалл» или стадион в Тольятти
Для новой тольяттинской футбольной команды могут реконструировать стадион «Кристалл» или стадион в Тольятти
Сейчас идут переговоры с властями о поиске для клуба более подходящего стадиона. Спорт в регионе
299
14 ноября 2019  22:51
UFC в Москве: 3 причины почему стоит посмотреть этот турнир
 UFC возвращают в Россию третий раз. Турнир пройдет 9 ноября на “ЦСКА Арене” в Москве. Редакция внимательно изучила кард и разобрала предстоящие поединки.... Спорт в регионе
36
14 ноября 2019  14:58
В соревновании приняли участие 150 спортсменов из 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Спортсмены школы «Ринг» стали победителями всероссийских соревнований
 В соревновании приняли участие 150 спортсменов из 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.  Спорт в регионе
327
14 ноября 2019  14:11
В этом году на участие в турнире подали заявки более 1500 спортсменов из различных регионов России, а также Казахстана.
В Тольятти состоится «Кубок Дружбы» по каратэ
В этом году на участие в турнире подали заявки более 1500 спортсменов из различных регионов России, а также Казахстана.   Спорт в регионе
333
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
213
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
231
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
518
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
659
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
475
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
349
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
451
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1504
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2098
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1429
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1731
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1910
Весь список

Мероприятия
В УФСИН СО состоялось торжественное собрание, посвященное Дню ветерана УИС
В Сызрани открылась модельная библиотека
В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные