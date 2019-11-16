Сотрудники Росгвардии из Самары стали призерами окружного чемпионата по военно-прикладному спорту
16 ноября 2019 10:39
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В Перми завершился чемпионат Приволжского округа Росгвардии по военно-прикладному спорту. На протяжении двух соревновательных дней сотрудники и военнослужащие в составе семнадцати команд боролись за первенство в беге на 100 метров в обмундировании и метании гранаты на дальность.
«Подобные чемпионаты – это настоящая проверка навыков, выносливости и физической подготовки каждого из претендентов на победу. Участники не просто должны показать отличные результаты, но и справиться со всеми испытаниями в привычной для себя военной форме. Здесь не спорт высоких достижений, здесь проверка реальной физической подготовки профессионалов», - прокомментировал турнир главный судья чемпионата подполковник Денис Лунга.
По результатам упорной борьбы команда Управления Росгвардии по Самарской области стала бронзовым призером соревнований. Всем победителям и призерам соревнований вручены кубки, медали и грамоты.
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