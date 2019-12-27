Сегодня в Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

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В этом году в соревнованиях запланировано участие всех муниципальных образований Самарской области, всего более 130 команд."Сам в детстве с друзьями играл в хоккей, помню, какие тогда были условия. Сейчас у ребят шикарные спортплощадки, крытые арены, современная экипировка.""Сегодня хоккем в регионе занимается более 12 тысяч человек. Росту популярности этого вида спорта способствует появление новых ледовых катков и спортплощадок, которые у нас ежегодно строятся на средства областного бюджета.""В прошлом году в нашем городе была построена ледовая арена "Старт". Это дало невероятный всплеск интереса жителей, особенно молодежи и детей, к занятиям хоккеем."Победители областного этапа поедут на всероссийские финалы, которые пройдут в феврале и марте, передает пресс-служба минспорта СО.