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Сегодня в Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сегодня в Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

27 декабря 2019 17:57
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В этом году в соревнованиях запланировано участие всех муниципальных образований Самарской области, всего более 130 команд.
Сегодня в Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба». С 2014 года они находятся под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО. С 2012 года количество команд – участников турнира увеличилось в 4 раза!

В этом году в соревнованиях запланировано участие всех муниципальных образований Самарской области, всего более 130 команд.

Владимир Купцов, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО:

"Сам в детстве с друзьями играл в хоккей, помню, какие тогда были условия. Сейчас у ребят шикарные спортплощадки, крытые арены, современная экипировка."

Андрей Харин, первый заместитель спорта СО:

"Сегодня хоккем в регионе занимается более 12 тысяч человек. Росту популярности этого вида спорта способствует появление новых ледовых катков и спортплощадок, которые у нас ежегодно строятся на средства областного бюджета."

Глава Чапаевска Виталий Ощепков:

"В прошлом году в нашем городе была построена ледовая арена "Старт". Это дало невероятный всплеск интереса жителей, особенно молодежи и детей, к занятиям хоккеем."

Победители областного этапа поедут на всероссийские финалы, которые пройдут в феврале и марте, передает пресс-служба минспорта СО.
 
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