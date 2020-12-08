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Самарцы заняли 1 место в командном зачете по итогам Первенства Самарской области по ушу

8 декабря 2020 19:32
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В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Самары и Тольятти.

4 декабря в СК «ОЛИМП» в Самаре прошло Первенство Самарской области по ушу. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Самары и Тольятти.

Соревнования проводились без зрителей, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Однако это не помешало спортсменам хорошо выступить и показать высокие результаты.

По итогам состязаний самарцы завоевали 114 медалей (73 золотых, 31 серебряную, 10 бронзовых), тольяттинцы – 34 медали (15 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых). 

Победители и призёры областных соревнований примут участие в учебно-тренировочных сборах в конце декабря. По итогам сборов только самые лучшие спортсмены войдут в сборную команду Самарской области по ушу. В феврале 2021 года новая сборная команда отправится на Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по ушу, передает пресс-служба Самарской Федерации Ушу. 

 

Фото:   пресс-служба Самарской Федерации Ушу

 

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