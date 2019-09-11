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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарскому борцу Максиму Скуратову, победителю первенства мира, подарили квартиру

11 сентября 2019 19:32
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В Самаре у семьи до сих пор не было своего жилья.
Попечительский совет федерации спортивной борьбы Самарской области принял решение подарить квартиру самарскому борцу Максиму Скуратову, победителю первенства мира. 

Депутат Самарской Губдума Александр Живайкин рассказал:

"Встретился с родителями нашего чемпиона Максима Скуратова. Скромные, как и Максим, люди. Анатолий Николаевич работает водителем, в прошлом кандидат в мастера спорта по гиревому спорту. Татьяна Валентиновна – домохозяйка. Родители говорят, что очень волновались во время финала Первенства мира по греко-римской борьбе. А после того, как объявили о победе Максима, Анатолий Николаевич признался, что от волнения не мог сказать ни слова, и на все поздравления отвечала жена. Попечительский совет Федерации спортивной борьбы Самарской области принял решение и подарил Максиму Скуратову квартиру. В Самаре у семьи до сих пор не было своего жилья. Вручил Максиму ключи, договорились, что это не последняя победа и не последний подарок
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