Самарскому борцу Максиму Скуратову, победителю первенства мира, подарили квартиру

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Депутат Самарской Губдума"Встретился с родителями нашего чемпиона Максима Скуратова. Скромные, как и Максим, люди. Анатолий Николаевич работает водителем, в прошлом кандидат в мастера спорта по гиревому спорту. Татьяна Валентиновна – домохозяйка. Родители говорят, что очень волновались во время финала Первенства мира по греко-римской борьбе. А после того, как объявили о победе Максима, Анатолий Николаевич признался, что от волнения не мог сказать ни слова, и на все поздравления отвечала жена. Попечительский совет Федерации спортивной борьбы Самарской области принял решение и подарил Максиму Скуратову квартиру. В Самаре у семьи до сих пор не было своего жилья. Вручил Максиму ключи, договорились, что это не последняя победа и не последний подарок