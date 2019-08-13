Самарские спортсмены - призеры первенства Европы по мини-гольфу

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из Тольятти завоевала серебро в личном зачете, первую для России в этой номинации. В дисциплине «матч – плейн» она также заняла 2 место, в упорной борьбе уступив сопернице из Швеции.Елена Суконникова совместно с самарцемпоказали второй результат среди пар (микст).В турнире юношей Тимур Рамазанов занял 7 место, это лучший результат среди российских спортсменов.В командном зачете сборная РФ завоевала бронзовые медали среди девушек (в составе выступили тольяттинки Елена Суконникова,) и среди юношей. Причем юноши впервые впервые за все время участия в турнирах показали такой высокий результат, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО