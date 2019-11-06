Самарские пловцы - чемпионы России

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Александр Кудашев выиграл на дистанции 200 м баттерфляем, Ирина Кривоногова — 400 м комплексом.Оба пловца прошли отбор на участие в чемпионате Европы, который состоится в декабре в Шотландии, передает пресс-служба минспорта СО.