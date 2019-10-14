Самарские фигуристы - победители этапа Кубка России
14 октября 2019 19:09
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В соревнованиях принимали участие спортсмены СШОР №1.
В танцах на льду (категория «кандидаты в мастера спорта») пара Ольга Мамченкова — Марк Волков заняли первое место.
По итогам соревнований они набрали 150,57 балла, передает пресс-служба минспорта СО.
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