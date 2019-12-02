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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские дзюдоисты стали призерами первенства России

2 декабря 2019 18:08
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В нем участвовали около 800 спортсменов до 18 лет из 21 региона страны.
В Дмитрове состоялось первенство России по дзюдо. В нем участвовали около 800 спортсменов до 18 лет из 21 региона страны, в том числе из Самарской области.

Татьяна Жданкина в весовой категории 57 кг завоевала бронзу.

Золото в категории до 40 кг получила Полина Яковенко.

Мария Иванова стала серебряным призером в категории 70 кг.

Матаев Муххамед — Али выиграл серебро в турнире свыше 90 кг, передает пресс-служба минспорта СО. 
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Комментарии



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2 декабря 2019  18:08
В нем участвовали около 800 спортсменов до 18 лет из 21 региона страны.
Самарские дзюдоисты стали призерами первенства России
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