Самарские дзюдоисты стали призерами первенства России
2 декабря 2019 18:08
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Татьяна Жданкина в весовой категории 57 кг завоевала бронзу.
Золото в категории до 40 кг получила Полина Яковенко.
Мария Иванова стала серебряным призером в категории 70 кг.
Матаев Муххамед — Али выиграл серебро в турнире свыше 90 кг, передает пресс-служба минспорта СО.
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