С 1 по 3 октября в «МТЛ Арене» пройдет традиционный турнир памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова
27 сентября 2019 22:28
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Этим турниром в Самаре уже много лет открывается «большой» баскетбольный сезон.
Генрих Алексеевич Приматов – заслуженный тренер СССР, человек, с чьим именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области. Он был первым тренером созданной в 1976 г. в Куйбышеве команды «Строитель», в 80-е годы выступавшей в Высшей лиге чемпионата СССР.
БК «Самара» – правопреемник «Строителя». Турнир памяти Г.А. Приматова проводится клубом с 1997 г. Действующим обладателем трофея является наша команда: в прошлом году она в двух матчах переиграла «Уралмаш».
Для «Самары» нынешний турнир станет последней проверкой готовности к официальному сезону: менее чем через две недели, уже 11 и 14 октября команда проведет первые матчи чемпионата Суперлиги.
В рамках Кубка команда Игоря Грачева проведет два матча: 1 октября она сыграет с ижевским «Куполом-Родники», а 3-го — с «Уралмашем». 2 октября «Купол-Родники» и «Уралмаш» сыграют между собой. По результатам этих трех матчей и определится обладатель трофея — а он в разные годы, помимо самарцев, доставался саратовскому «Автодору», «Темп-СУМЗ» (еще без приставки «-УГМК») и волгоградскому «Красному Октябрю».
Расписание матчей XIV турнира памяти Г.А. Приматова:
1 октября. 19:00. Самара — Купол-Родники
2 октября. 19:30. Купол-Родники — Уралмаш
3 октября. 19:00. Самара — Уралмаш
Вход на все матчи свободный. Приглашаем болельщиков на праздник баскетбола , передает пресс-служба БК "Самара".
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