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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

С 18 мая в Самарской области разрешаются занятия спортом на улице

17 мая 2020 21:26
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Согласно постановлению Дмитрия Азарова с 18 мая в Самарской области разрешаются занятия спортом на улице при условии:

- Не более 2 человек вместе
- Дистанция 5 метров

Объекты спорта не работают до 31 мая

Глава региона отметил, что принятое послабление не отменяет соблюдение режима самоизоляции, который продлевается до 25 мая.

«Отнеситесь к этому ответственно, не собирайтесь на прогулки большими компаниями, проведите это время с близкими», - призвал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба минспорта СО. 
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