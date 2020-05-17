С 18 мая в Самарской области разрешаются занятия спортом на улице
17 мая 2020 21:26
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- Не более 2 человек вместе
- Дистанция 5 метров
Объекты спорта не работают до 31 мая
Глава региона отметил, что принятое послабление не отменяет соблюдение режима самоизоляции, который продлевается до 25 мая.
«Отнеситесь к этому ответственно, не собирайтесь на прогулки большими компаниями, проведите это время с близкими», - призвал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба минспорта СО.
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