Российская мотогонщица Нифонтова сломала ключицу, угодив в яму на "Шелковом пути"
10 июля 2019 16:34
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"Где-то километров через десять после зоны дозаправки я так увлеклась пилотированием по этим ходовым дорожкам, что по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку "Яма 3". На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой и я на всем ходу, успев только чуть-чуть приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла и меня оттуда катапультировало", - цитирует Анастасию пресс-служба гонки.
Десять этапов гонки "Шелковый путь" проходят с 6 по 16 июля по территории России, Монголии и Китая. Ралли стартовало в Иркутске, а финиширует в Дуньхуане (Китай). После трех этапов россиянка занимала 19-е место в общем зачете.
"Меня осмотрели и установили, что сломана ключица. Поэтому придется мне ее каким-то образом чинить уже в Москве - необходимость операции установим уже не в полевом госпитале, но это гонки. Для меня это первое большое соревнование, на котором я не финиширую. Остальные гонки я как-то доезжала, а вот сейчас что-то не пошло. Видимо придется брать реванш в следующем году", - добавила она.
В 2017 году Анастасия стала вице-чемпионкой ралли-рейда "Дакар" в женском зачете, а в январе нынешнего года стала первой гонщицей, прошедшей "Дакар" без технической поддержки.
Фото: nifontova.com
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