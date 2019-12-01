Продолжается продажа билетов на матч "Крылья Советов" – "Урал" (Екатеринбург)
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Клубные магазины "Крыльев Советов"
СК "Металлург", ул. Строителей, 1
ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17
Кассы KASSIR.RU
Центральная касса, БЦ "Москва", Московское шоссе, 55, офис 722, 7 этаж, Тел. 8 (846) 955-01-50
ОДО, ул. Шостаковича, 7, Тел. 8 (846) 332-81-61
ТЦ "Айсберг", ул. Дачная, 2, (1 этаж со стороны Московского шоссе)
ТРК "Амбар", Южное шоссе, 5 (1 этаж, галерея вдоль ГМ "Ашан", прямо)
ТРК "Вива Лэнд", пр. Кирова, 147 (по эскалатору на 2 этаж и прямо)
ТД "Захар", ул. Ново-Садовая, 106 (1 этаж, от входа в ТЦ направо, перед магазином "Перекресток"), Тел. 8 (846) 270-36-98
КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, 106Г, Тел. 8(846)270-34-76
ТРК "Космопорт", ул. Дыбенко, 30 (1 этаж, вход справа от фудкорта)
ТРЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М (1 этаж, вторая линия, у эскалатора, ведущего к фудкорту)
МОЛЛ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81А (вход со стороны Московского шоссе, напротив ГМ "Карусель")
ТЦ "Русь на Волге", Московское шоссе, 15Б (вход со стороны Московского шоссе прямо, под эскалатором)
ТЦ "Самолет", Московское шоссе, 185А (1 этаж галерея ГМ "Карусель")
ДК Тольятти (НП Туристский информационный центр), г. Тольятти, бульвар Ленина, 1, Тел. 8 (8482) 26-45-04
Кассы KONCERTSAMARA.RU
ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18 (со стороны ул. Ульяновская), тел. 8 (846) 979-88-96
ТЦ "Аквариум", ул. Мичурина, 15, тел. 8 (846) 302-71-21
ТК "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160 (центральный вход, 1 линия)
ТРК "Парк Хаус", Московское шоссе, 81а (со стороны ул. XXII Партсъезда)
ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30 (вход ближе к Ашану)
ТРК "Вива Лэнд", пр. Кирова, 147 (со стороны ул. Победа, 1 этаж), тел. +7 (846) 331‒71‒99
ТЦ "Апельсин", ул. Ново-Садовая, 305а, тел. +7 (846) 276-76-60
"Аврора Молл", ул. Аэродромная, д.47а (со стороны ул. Аврора, 0 этаж)
Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты возможно сделать лишь при личном обращении.
Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении) при покупке билета в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург". Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.
Билеты не продаются в сектора D113 (½), D115 (½). При покупке билета в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург" в зону гостеприимства разовый автопропуск – в подарок (количество парковочных мест ограничено).
Скидка 50% (не должна превышать 250 руб.) предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению (в т.ч. детям) на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего и разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:00.
Билеты не продаются в сектора 1/2 В526, 1/2 В532.
При покупке билетов в зону гостеприимства (4 ярус трибуны А и С, 3 ярус трибуны В и D) и в зону повышенной комфортности (А105-А107) в клубных магазинах ТЦ "Сила Спорта" и СК "Металлург" предоставляется разовый автопропуск (количество ограничено).
В связи с УЧАСТИВШИМИСЯ случаями спекуляции убедительно просим Вас приобретать билеты на домашние матчи "Крыльев Советов" ТОЛЬКО на официальном сайте клуба (www.KC-CAMAPA.ru), а также в указанных на сайте билетных кассах. Напоминаем, что билет, купленный официально, не только гарантированно позволит Вам попасть на игру, но и сэкономит Ваши средства, поскольку спекулянты значительно завышают цену, передает пресс-служба ФК "КС".
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