97

Подведены итоги национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020.

В номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» 2 место занял самарский лыжный марафон «Сокольи горы».

В лыжном марафоне «Сокольи горы»-2020, который проходил на @lb_chaika163, приняли участие около 900 человек из 6 стран, 48 регионов России и 161 города.

Главная миссия соревнований – это не только развитие лыжного движения, но и событийного туризма.

В следующем году марафон состоится 30-31 января, передает пресс-служба минспорта СО.