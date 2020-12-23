Около "Самара Арены" установлено оборудование для парка экстремальных видов спорта

"Самара Арене" добавили экстрима!
Около стадиона "Самара Арена" установлено оборудование для парка экстремальных видов спорта.
Появились 3 площадки: скейтпарк, воркаут и кроссфит.
Скейтпарк разграничен на 4 зоны, включающие различные элементы.
Здесь смогут тренироваться любители велоспорта - БМХ, скейтбординга, катания на самокатах. Оборудование сертифицировано и соответствуют европейским стандартам безопасности. Площадка будет бесплатна, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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