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Около "Самара Арены" установлено оборудование для парка экстремальных видов спорта

23 декабря 2020 16:07
99
Здесь смогут тренироваться любители велоспорта - БМХ, скейтбординга, катания на самокатах.

"Самара Арене" добавили экстрима!

Около стадиона "Самара Арена" установлено оборудование для парка экстремальных видов спорта.

Появились 3 площадки: скейтпарк, воркаут и кроссфит.

Скейтпарк разграничен на 4 зоны, включающие различные элементы.

Здесь смогут тренироваться любители велоспорта - БМХ, скейтбординга, катания на самокатах. Оборудование сертифицировано и соответствуют европейским стандартам безопасности. Площадка будет бесплатна, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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