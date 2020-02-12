Начался прием заявлений на назначение спортсменам стипендий Губернатора Самарской области
12 февраля 2020 21:28
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Исчерпывающий перечень документов необходимо сдавать в канцелярию министерства спорта Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 181-183/12 до 11.03.2020.
Перечень необходимых документов, бланки заявлений и образцы заполнения бланков размещены на сайте министерства спорта Самарской области в подразделе «Стипендия спортсменам кандидатам в сборную команду России» раздела «Социальные выплаты спортсменам и тренерам» вкладки «Деятельность».
По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 337-23-17, передает пресс-служба облправительства.
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