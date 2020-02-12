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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Начался прием заявлений на назначение спортсменам стипендий Губернатора Самарской области

12 февраля 2020 21:28
108
По видам спорта – спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением ОДА и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
С 11.02.2020 года начался прием заявлений на назначение стипендий Губернатора Самарской области – членам сборных команд России по видам спорта – спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением ОДА и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 11.04.2012 № 38 «О стипендиях Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области – членам сборных команд России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр».

Исчерпывающий перечень документов необходимо сдавать в канцелярию министерства спорта Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 181-183/12 до 11.03.2020.

Перечень необходимых документов, бланки заявлений и образцы заполнения бланков размещены на сайте министерства спорта Самарской области в подразделе «Стипендия спортсменам кандидатам в сборную команду России» раздела «Социальные выплаты спортсменам и тренерам» вкладки «Деятельность»

По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 337-23-17, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии


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