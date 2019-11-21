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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Миодраг Божович: У ЦСКА сильный состав, они могут обыграть любую команду в России

21 ноября 2019 19:52
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В матче с ЦСКА главный тренер
В матче с ЦСКА главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович вернется на тренерский мостик после трехматчевой дисквалификации. В своем интервью клубной пресс-службе он рассказал о том, как приходилось руководить командой без прямого контакта во время игры, о ходе подготовке к матчу с армейцами и другом.

– Было странное чувство. Ты рядом с командой, но смотришь игру как болельщик. В моем штабе опытные помощники, которые справились с этой ситуацией. Мы были на связи.

– Как вы действовали в экстренных ситуациях во время игры? Или как проводили замены?

– Я отправлял СМС.

– Как оцените этот трехматчевый отрезок – матчи с "Зенитом", "Рубином" и "Спартаком"?

– Могу сказать, что в каждом из этих матчей второй тайм мы проводили лучше, выглядели неплохо. В игре со "Спартаком" мы рано пропустили. В этой встрече мы могли зацепиться за что-то большее. В матче с "Рубином" нам не хватило удачи. Мы создавали моменты, но не смогли забить. "Зенит" нас выиграл заслуженно, но и в этой игре мы могли сравнять счет.

– В игре с "Зенитом" все решил класс игроков?

– Класс игроков, наши ошибки. Когда допускаешь ошибку в матче с таким серьезным соперником, это заканчивается плохо.

– "Крылья Советов" сыграли в пять защитников в игре со "Спартаком". Почему была выбрана такая схема?

– Мы хотели посмотреть, как выглядят во взаимодействии Бурлак и Лысцов. Считаю, что они сыграли довольно неплохо. Да, была ошибка в самом начале матча, но в целом проблематичных ситуаций не было. Защитники показали, что мы можем на них рассчитывать, что они находятся в хорошем физическом состоянии.

– Какая ситуация в команде сейчас с травмированными игроками – Паулом Антоном и Дмитрием Комбаровым?

– Думаю, что этот футбольный год для них закончен, но к тренировочным сборам они должны вернуться.

– Насколько сложно вам приходится работать в связи с постоянной ротацией игроков?

– Все игроки – профессионалы, отлично подстраиваются и понимают, чего от них требуют в той или иной ситуации. Жалею только о том, что у нас нет большого запаса очков, чтобы была возможность давать больше шансов местным игрокам.

– За счет чего ЦСКА удается достигать результата, ведь у них также хватает проблем?

– Это большой клуб, в котором есть хороший футбольный хозяин, принимающий решения. Командой руководит тренер, который уже давно работает в России. В ЦСКА подобрался хороший состав молодых футболистов. Им дают много шансов. Молодые игроки не могут играть хорошо постоянно, поэтому случаются разные результаты. Но у ЦСКА все равно сильный состав, они могут обыграть любую российскую команду.

– Два заключительных матча "Крылья Советов" проведут в Самаре. Насколько это важно перед зимней паузой?

– Домашние матчи очень важны, потому что поддержка болельщиков хорошо влияет на команду. Это важные матчи для нашего турнирного положения. Надеюсь, что погода будет не слишком холодной и на стадион поддержать нас придет как можно больше людей, передает пресс-служба ФК "КС". 

Видео здесь.
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