Миодраг Божович: У ЦСКА сильный состав, они могут обыграть любую команду в России
21 ноября 2019 19:52
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– Было странное чувство. Ты рядом с командой, но смотришь игру как болельщик. В моем штабе опытные помощники, которые справились с этой ситуацией. Мы были на связи.
– Как вы действовали в экстренных ситуациях во время игры? Или как проводили замены?
– Я отправлял СМС.
– Как оцените этот трехматчевый отрезок – матчи с "Зенитом", "Рубином" и "Спартаком"?
– Могу сказать, что в каждом из этих матчей второй тайм мы проводили лучше, выглядели неплохо. В игре со "Спартаком" мы рано пропустили. В этой встрече мы могли зацепиться за что-то большее. В матче с "Рубином" нам не хватило удачи. Мы создавали моменты, но не смогли забить. "Зенит" нас выиграл заслуженно, но и в этой игре мы могли сравнять счет.
– В игре с "Зенитом" все решил класс игроков?
– Класс игроков, наши ошибки. Когда допускаешь ошибку в матче с таким серьезным соперником, это заканчивается плохо.
– "Крылья Советов" сыграли в пять защитников в игре со "Спартаком". Почему была выбрана такая схема?
– Мы хотели посмотреть, как выглядят во взаимодействии Бурлак и Лысцов. Считаю, что они сыграли довольно неплохо. Да, была ошибка в самом начале матча, но в целом проблематичных ситуаций не было. Защитники показали, что мы можем на них рассчитывать, что они находятся в хорошем физическом состоянии.
– Какая ситуация в команде сейчас с травмированными игроками – Паулом Антоном и Дмитрием Комбаровым?
– Думаю, что этот футбольный год для них закончен, но к тренировочным сборам они должны вернуться.
– Насколько сложно вам приходится работать в связи с постоянной ротацией игроков?
– Все игроки – профессионалы, отлично подстраиваются и понимают, чего от них требуют в той или иной ситуации. Жалею только о том, что у нас нет большого запаса очков, чтобы была возможность давать больше шансов местным игрокам.
– За счет чего ЦСКА удается достигать результата, ведь у них также хватает проблем?
– Это большой клуб, в котором есть хороший футбольный хозяин, принимающий решения. Командой руководит тренер, который уже давно работает в России. В ЦСКА подобрался хороший состав молодых футболистов. Им дают много шансов. Молодые игроки не могут играть хорошо постоянно, поэтому случаются разные результаты. Но у ЦСКА все равно сильный состав, они могут обыграть любую российскую команду.
– Два заключительных матча "Крылья Советов" проведут в Самаре. Насколько это важно перед зимней паузой?
– Домашние матчи очень важны, потому что поддержка болельщиков хорошо влияет на команду. Это важные матчи для нашего турнирного положения. Надеюсь, что погода будет не слишком холодной и на стадион поддержать нас придет как можно больше людей, передает пресс-служба ФК "КС".
Видео здесь.
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