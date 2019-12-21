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Миодраг Божович: Нам предстоит тяжелая работа, времени на раскачку не будет

21 декабря 2019 15:07
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По окончании заседания Совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" главный тренер нашей команды Миодраг Божович поделился своими мыслями с kc-camapa.ru, передает пресс-служба ФК "КС".

– Хочу сказать, что сегодняшний Совет директоров получился очень плодотворным. Мы обсудили массу важных вопросов, касающихся клуба и команды. Нам предстоит серьезная работа. Первое — зимние сборы. Программа сборов уже составлена и расписана до мелочей. Первые два УТС пройдут в Турции — там у нас будут спарринг-партнеры разного уровня, это поможет хорошо влиться в сезон. График сборов утвержден совместно с руководством. Подготовка команды будет качественной. Весной нам предстоят матчи с прямыми конкурентами, в которых нам обязательно нужно побеждать. Времени на раскачку у команды не будет. Мы потеряли много очков, некоторые — из-за судейских решений. Именно этим была вызвана нервозность и эмоциональность наших тренеров, отсюда же дисквалификации игроков.

Конечно, команде нужно усиление. К весенней части Чемпионата они будут — позиции уже определены. Новички присоединятся к нам на первом сборе, чтобы пройти весь цикл, влиться в коллектив и начать показывать результат уже в первых матчах. Также клуб намерен сохранить лидеров атаки — Александра Соболева и Антона Зиньковского. Несмотря на интерес к этим молодым талантливым игрокам со стороны других команд, они едут с нами на сборы и должны помочь команде весной. По травмированным игрокам. Самая сложная ситуация — с Максимом Канунниковым. Он перенес операцию в Германии, теперь ему предстоит длительное восстановление. Желаем ему успешного возвращения на футбольное поле сразу после выздоровления! Также были проблемы у Комбарова, Антона и Якубы. Сейчас все в порядке — эти футболисты начнут полноценную работу с командой с первого дня сборов.

Отдельно хотел бы обратиться к болельщикам. На протяжении всего времени работы в Самаре я чувствую, как вы любите "Крылья Советов", для вас это – целая жизнь. Мы обещаем сделать все, чтобы исправить ситуацию и оправдать ваше доверие. Выправить положение у нас получится только вместе. 
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