Миодраг Божович: Нам предстоит тяжелая работа, времени на раскачку не будет
21 декабря 2019 15:07
100
– Хочу сказать, что сегодняшний Совет директоров получился очень плодотворным. Мы обсудили массу важных вопросов, касающихся клуба и команды. Нам предстоит серьезная работа. Первое — зимние сборы. Программа сборов уже составлена и расписана до мелочей. Первые два УТС пройдут в Турции — там у нас будут спарринг-партнеры разного уровня, это поможет хорошо влиться в сезон. График сборов утвержден совместно с руководством. Подготовка команды будет качественной. Весной нам предстоят матчи с прямыми конкурентами, в которых нам обязательно нужно побеждать. Времени на раскачку у команды не будет. Мы потеряли много очков, некоторые — из-за судейских решений. Именно этим была вызвана нервозность и эмоциональность наших тренеров, отсюда же дисквалификации игроков.
Конечно, команде нужно усиление. К весенней части Чемпионата они будут — позиции уже определены. Новички присоединятся к нам на первом сборе, чтобы пройти весь цикл, влиться в коллектив и начать показывать результат уже в первых матчах. Также клуб намерен сохранить лидеров атаки — Александра Соболева и Антона Зиньковского. Несмотря на интерес к этим молодым талантливым игрокам со стороны других команд, они едут с нами на сборы и должны помочь команде весной. По травмированным игрокам. Самая сложная ситуация — с Максимом Канунниковым. Он перенес операцию в Германии, теперь ему предстоит длительное восстановление. Желаем ему успешного возвращения на футбольное поле сразу после выздоровления! Также были проблемы у Комбарова, Антона и Якубы. Сейчас все в порядке — эти футболисты начнут полноценную работу с командой с первого дня сборов.
Отдельно хотел бы обратиться к болельщикам. На протяжении всего времени работы в Самаре я чувствую, как вы любите "Крылья Советов", для вас это – целая жизнь. Мы обещаем сделать все, чтобы исправить ситуацию и оправдать ваше доверие. Выправить положение у нас получится только вместе.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1771
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1542
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1810
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8824
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9185
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8986
Спорт в регионе
21 декабря 2019 15:15
Павел Колобков сообщил, что у России есть все основания для того, чтобы оспорить решение исполкома международной организации. Спорт в регионе
95
21 декабря 2019 15:11
Сегодня прошло заседание Совета директоров ПФК "Крылья Советов", на котором принято решение не менять тренерский штаб Спорт в регионе
101
21 декабря 2019 15:07
"Конечно, команде нужно усиление. К весенней части Чемпионата они будут — позиции уже определены." Спорт в регионе
100
20 декабря 2019 09:44
Мужская и женские команды БК и лидируют в своих турнирах. Спорт в регионе
203
19 декабря 2019 21:05
Знак вручается за существенный вклад в развитие и популяризацию спортивной гимнастики на территории РФ российскими и иностранными гражданами. Спорт в регионе
368
19 декабря 2019 20:57
В 2019 году в СО присвоено более 2300 спортивных разрядов, свыше 100 спортивных званий, 7 мастеров спорта международного класса, 1 заслуженного мастера спорта. Спорт в регионе
282
19 декабря 2019 14:43
Сразу две футболистки "Крыльев" получили индивидуальные награды турнира. Спорт в регионе
318
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
149
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
494
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
359
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1024
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
744
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
680
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
389
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
633
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
719
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
966
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2141
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2649
Мероприятия