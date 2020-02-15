"Лыжня России" - 2020 в Самаре завершена!

74

Около 9000 жителей посетили спортивный праздник!Рожнова Зинаида Викторовна - самый старший участник "Лыжни России" - через 10 дней ей 82 года:- Спортом занимаюсь всю жизнь, считай с пеленок! Я не профессионал, просто в свое удовольствие. Летом бегаю, даже участвую в марафонах. Спорт - часть моей жизни!7-летний Егор - самый молодой участник спортивных гонок "Лыжни России".Победители "Лыжни России" получили медали, грамоты и ценные призы, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.