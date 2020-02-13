"Крылья Советов" прибыли в Испанию

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Оттуда наша команда проследовала в Марбелью, где и будет базироваться в течении 10 дней. На заключительный сбор "Крылья Советов" отправились в следующем составе:вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Никита Пищулин;защитники: Александр Анюков, Никита Чернов, Владимир Полуяхтов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов, Тарас Бурлак, Мехди Зеффан, Александр Евинов;полузащитники: Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Антон Зиньковский, Антон Терехов, Сергей Иванов, Денис Попович;нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков.В рамках этого сбора самарцы проведут четыре игры. 16 февраля соперниками "Крыльев" будут китайский клуб "Далянь Ифан" и "Краснодар", а 22 февраля – московское "Торпедо" и норвежский клуб "Стрёмсгодсет". Третий зарубежный сбор продлится с 13 февраля по 22 февраля, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"