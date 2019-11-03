"Крылья Советов"-м – "Рубин"-м (Казань) – 3:2
3 ноября 2019 15:11
214
Первенство молодежных составов. 15 тур.
"Крылья Советов"-м – "Рубин"-м (Казань) – 3:2
Голы: Горбунов ("КС"), Седов , Тюрин ("КС"), Циберкин, Голенков ("КС").
Судьи: Маюн (Челябинск), Земскова, Кузьмин (оба Самара).
3 ноября 2019 года. Самара. Стадион "Металлург", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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