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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Команда Самарской области выиграла чемпионат и первенство ПФО по ММА

12 марта 2020 15:43
131
В командном зачете как среди взрослых, так и среди юношей первенствовали сборные команды Самарской области.
На прошедшем с 5 по 8 марта в Пензе чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) в командном зачете как среди взрослых, так и среди юношей первенствовали сборные команды Самарской области.

Такого в относительно недолгой истории развития смешанных единоборств в нашей губернии еще не было – выиграть один из приоритетных стартов сезона сразу двумя составами! Впечатляюще выступили в Пензе мужчины. Лишь в двух категориях из десяти наши бойцы остались без медалей. Итог битвы – три первых, четыре вторых и два третьих места. Как всегда, на высоте были микс-файтеры Самары. Владимир Мешайкин из клуба Дмитрий Донской стал вице-чемпионом турнира в категории до 120,2 кг. Николай Триволенко из клуба Diamond победил в самом легком весе, до 52,2 кг, а Алексей Букарев из школы боевых единоборств взял чемпионский пояс в супертяжелой категории, свыше 120,2 кг. У его товарищей по школе Георгия Журавского (77,1 кг) – «серебро», а у Никиты Шепелева (93 кг) – «бронза». Наставник ШБЕ и главный тренер Самарской области по ММА Олег Кубанов может быть доволен.

Здорово бились в клетке тольяттинцы из профессионального спортивного клуба «Олимпиец», взявшие комплект медалей: Марат Сефербеков (56,7 кг) на первой ступени пьедестала, Ширинбек Хайруллоев (52,2 кг) – на второй, Гусейн Аскеров (70,3 кг) – на третьей. Отметился медалью серебряного достоинства и воспитанник недавно созданного в Тольятти клуба «Ахмат» Денис Кельмекеев (70,3 кг). Не осталась без медали – бронзовой и Сызрань усилиями Алексея Юрченко (83,9 кг) из клуба «Грузавто».

— Лично для меня приятным моментом стало отсутствие в сборной легионеров, это впервые, — поделился мнением президент федерации ММА Самарской области Александр Гурьянов. – Мы все категории закрыли нашими воспитанниками. Причем, те ребята, которые начинали, как бойцы ММА, всего 3-4 года назад, уже дают результат! Вчерашние юниоры достойно выглядят на взрослом ринге, а парни, когда-то пробовавшие силы в возрастной категории 13-14 лет, сейчас успешно защищают цвета области в группе 16-17 лет. Мы стараемся облегчить финансовую нагрузку на их родителей. Все поездки на соревнования и сборы осуществляются из средств федерации, да и, чего греха таить, из моих собственных средств. Во многих регионах такой поддержки нет.

Не менее радостен факт, что у лидеров сборной подрастает достойный резерв. В первенстве среди юношей 16-17 лет у нас целых четыре чемпиона: Мухаммадамин Муккумов (ШБЕ, 48 кг), Александр Пичинкин (Union, Тольятти, 70,3 кг), Дмитрий Кудряшов (Пересвет, Кинель, 84 кг) и Леонид Афонин (Дмитрий Донской, 93 кг). «Бронза» у Абу-Салама Алиева (Diamond, 48 кг) и Дмитрия Литарова (Union, 84 кг). Бойцы практически всех городов и клубов губернии, представленных в заявке на чемпионат и первенство, внесли вклад в медальный зачет. Стоит ли говорить о том, что триумф обеих губернских сборных не случаен?

— Мы показали выдающийся результат, — считает главный тренер юношеской сборной Самарской области Владимир Глотов. – Никогда еще Самарская область не завоевывала такого количества наград! Безусловно, на областных соревнованиях отбирались самые лучшие спортсмены, с которыми мы провели затем подготовительные сборы. Взрослые бойцы тренировались в Самаре, юноши – в Тольятти. Тренировочная, селекционная работа в губернии выстроена очень четко, за что огромная благодарность президенту федерации ММА Самарской области Александру Гурьянову, вкладывающему душу и средства в развитие смешанного единоборства в регионе.

Итак, ПФО проехали. Следующая остановка, по меткому выражению одного из тренеров, – чемпионат и первенство России! Юноши-победители отправятся на первенство в Великие Луки, чемпионы-мужчины – во Владивосток, а вице-чемпионы поучаствует в Кубке России, передает пресс-служба минспорта СО. 
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Комментарии


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