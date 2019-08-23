Из-за хоккеиста Кузнецова Россию могут лишить бронзовых медалей ЧМ
23 августа 2019 18:53
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— Он взрослый человек, знал, что делает, а теперь мы на четыре года потеряли классного игрока. Думаю, даже не на четыре года, а теперь навсегда, потому что подрастут ребята получше. Не знаю, как в Америке к этому отнесутся, наверное, нормально, у них там нет проблем с этими наркотиками. А у нас строго, и правильно, что строго. Это говорит об отношении Евгения к команде по большому счёту. Он ведь знал, на что шёл, теперь ещё и команду могут лишить бронзовых медалей. Мы же сколько радовались, какие мы молодцы, а человек взял и всё перечеркнул. Он просто нагло обманул всю страну. Видно, что это его решение, ведь ему никто ничего не впрыснул, ведь так бы многим впрыснули. А это его сознательное решение, — сказал в диалоге с Лайфом Александр Кожевников.
В допинг-пробе Кузнецова с чемпионата мира обнаружили кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на 4 года. Он не сможет выступать на соревнованиях под эгидой IIHF до 12 июня 2023 года. К тому моменту Кузнецову будет 31 год.
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