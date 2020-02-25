Я нашел ошибку
Главные новости: 
Обсудили подготовку к весеннему паводку.
Состоялось первое в этом году заседание областной межведомственной противопаводковой комиссии
Глава государства заявил также, что при реализации национальных проектов точечных результатов недостаточно.
Путин рассказал, что станет главным индикатором успеха нацпроектов
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни.
В Китае заявили, что создана вакцина против уханьского коронавируса
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона.
Моногорода регионального значения могут получить дополнительные меры поддержки
В СО принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним некурительной никотиносодержащей продукции (снюс)
Решение этих задач позволит
Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина
На сохранение остаточной стоимости автомобиля влияют надежность, имидж компании, спрос покупателей.
Названы самые выгодные для перепродажи иномарки
Если будет организован пешеходный переход, пропускная способность дороги резко снизится, и это будет провоцировать ДТП.
Пешеходного перехода у «Скалы» и «Золотого яблока» не будет
сегодня  Вторник, 25 февраля, 21:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/02:
USD 64.92
0.62
EUR 70.46
1.04
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Игрок "Крыльев" Дмитрий Комбаров подарил футбольную форму сборной Клявлинского района

25 февраля 2020 16:13
184
Сельская команда получила от Дмитрия 26 игровых комплектов, в которых будет выступать на всех областных и районных турнирах.
Полузащитник футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров сделал подарок футбольной сборной Клявлинского района в Самарской области. Сельская команда получила от Дмитрия 26 игровых комплектов, в которых будет выступать на всех областных и районных турнирах. Презентация новой формы состоялась на самом крупном ежегодном турнире - Суперкубок Клявлино 2020. Клявлинская команда стала обладателем этого трофея.

- Огромное спасибо Дмитрию Комбарову за подарок! Все ребята в полном восторге и теперь еще с большей гордостью будут защищать честь района на футбольных полях. Мы давно мечтали о красивой форме и Дмитрий исполнил нашу мечту. Обязательно приедем на матч "Крылья Советов" - "Оренбург" и будем персонально болеть за него! Ребята сейчас готовят специальный плакат для Димы, - рассказал главный тренер сборной Клявлино Владимир Кошкин. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1977
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1774
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2059
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9058
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9372
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9231
Весь список
Спорт в регионе
25 февраля 2020  16:13
Сельская команда получила от Дмитрия 26 игровых комплектов, в которых будет выступать на всех областных и районных турнирах.
Игрок "Крыльев" Дмитрий Комбаров подарил футбольную форму сборной Клявлинского района
Сельская команда получила от Дмитрия 26 игровых комплектов, в которых будет выступать на всех областных и районных турнирах.  Спорт в регионе
184
25 февраля 2020  12:46
В Самаре прошёл Региональный турнир по мини-футболу на кубок президента СРНКА АК ЖОЛ
В Самаре прошёл Региональный турнир по мини-футболу на кубок президента СРНКА «АК ЖОЛ»
В турнире приняли участие пять команд из Самарской области и одна команда из Оренбургской области. Спорт в регионе
180
25 февраля 2020  09:45
Крылья Советов презентовали новичков на Самара Арене
"Крылья Советов" презентовали новичков на "Самара Арене"
В начале встречи новичкам вручили игровые футболки и клубные шарфы.  Спорт в регионе
158
24 февраля 2020  20:27
Болельщики нашей команды встретились с футболистами, пополнившими самарский клуб этой зимой.
"Крылья Советов" презентовали новичков на "Самара Арене"
Болельщики нашей команды встретились с футболистами, пополнившими самарский клуб этой зимой.  Спорт в регионе
407
23 февраля 2020  19:46
Касперович также объяснил своё решение взять чужую аккредитацию.
Тренер: Логинов может завершить спортивную карьеру из-за травли
Касперович также объяснил своё решение взять чужую аккредитацию.  Спорт в регионе
469
23 февраля 2020  17:24
Капитан "Вашингтона"стал восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось подобное.
Овечкин сделал это! Россиянин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан "Вашингтона"стал восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось подобное.  Спорт в регионе
453
23 февраля 2020  17:11
Участники смогут побороться за главный приз соревнований – 30 000 рублей.
24 февраля на стадионе "Самара Арена" пройдет презентация новичков "Крыльев" и турнир по киберфутболу
Участники смогут побороться за главный приз соревнований – 30 000 рублей. Спорт в регионе
597
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
406
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
861
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2819
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1203
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2295
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1744
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
308
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
523
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
598
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1324
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1834
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1859
Весь список

Мероприятия
Военный комиссариат Самарской области активно включился в реализацию всероссийского проекта «Дорога памяти»
Областная научная библиотека представит проект «Пространство открытого чтения»
Жителей и гостей CO приглашают на VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море — любимому городу»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные