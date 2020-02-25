Игрок "Крыльев" Дмитрий Комбаров подарил футбольную форму сборной Клявлинского района
25 февраля 2020 16:13
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- Огромное спасибо Дмитрию Комбарову за подарок! Все ребята в полном восторге и теперь еще с большей гордостью будут защищать честь района на футбольных полях. Мы давно мечтали о красивой форме и Дмитрий исполнил нашу мечту. Обязательно приедем на матч "Крылья Советов" - "Оренбург" и будем персонально болеть за него! Ребята сейчас готовят специальный плакат для Димы, - рассказал главный тренер сборной Клявлино Владимир Кошкин.
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