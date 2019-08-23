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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин

23 августа 2019 18:34
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Запрещённое вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею.
Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина. Это решение вынесла Международная федерация хоккея (IIHF), передает life.ru.

В допинг-пробе, которую взяли 26 мая, нашли кокаин. Сам Кузнецов отказался от вскрытия пробы Б. Срок дисквалификации отсчитывается от 13 июня.

Напомним, сразу после досадного проигрыша сборной России по хоккею в полуфинале ЧМ в соцсетях появилось видео с участием Кузнецова.

Хоккеист находился в номере гостиницы и говорил по телефону, а на столе перед ним был насыпан порошок белого цвета. Ролик вызвал громкий резонанс. НХЛ начала расследование, однако быстро его закрыла
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