Дмитрий Шляхтин провел встречу со спортивной общественностью Тольятти и администрацией город

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Обсудили цели и задачи проекта, планы совместной работы"Параметры и сроки проекта четко определены. ФП "Спорт - норма жизни" - это конкретные шаги по развитию спортивной отрасли, приобщению людей к здоровому образу жизни, улучшению системы подготовки наших спортсменов. Это наша совместная задача", - подчеркнул Дмитрий Шляхтин, передает пресс-служба минспорта СО.