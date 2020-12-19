Дмитрий Азаров: «Баскетбол продолжает развиваться и умножать армию поклонников»

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В пятницу, 18 декабря, баскетбольный клуб «Самара» по итогам очередного домашнего матча в рамках Чемпионата России – мужской Суперлиги-1 вновь одержал уверенную победу над командой «Университет Югра». Счет игры – 104:87.

«Мы сыграли хорошо, в свою игру, – отметил форвард самарской команды Максим Дыбовский. – В концовке, в четвертой четверти был небольшой провал в защите, но тем не менее мы довели дело до конца, спокойно и без нервов».

«Начали мы хорошо, не чувствовали какого-то напряжения, реализовали все свободные броски – и затем, видимо, все-таки решили чуть расслабиться. Раньше нужного закончили играть, потеряли концентрацию и дали соперникам вернуться в игру. Чуть задергались – и пришлось вернуть тех игроков, которые выглядели сегодня наилучшим образом. Выдержали этот перелом, доиграли до конца – и по счету убедительная победа», – отметил главный тренер «Самары» Игорь Грачев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который вместе с земляками болел за родную команду, поблагодарил игроков и их главного наставника с победой. Он вручил благодарность Игорю Грачеву за личный вклад за развитие баскетбола в регионе.

«Зачастую тренер остается в тени замечательных спортсменов, которым большое спасибо за игру, – обратился Дмитрий Азаров к спортсменам. – Все мы знаем, что главный тренер – это человек не только профессиональный, переживающий за дело. Когда этот человек является настоящим патриотом клуба, тогда и приходит победа. Благодарю вас за вклад в развитие баскетбола в целом и за победные сезоны БК «Самара».

Сразу после матча Глава региона провел заседание Попечительского совета «Самары», в рамках которого обсуждались вопросы стратегии развития клуба, баскетбола и необходимой инфраструктуры.

«Несмотря на все сложности и ограничения, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, баскетбол продолжает развиваться и умножать и без того многочисленную армию своих поклонников, – подчеркнул Губернатор. – Сегодня баскетбол – это один из тех видов спорта, где мы не только удерживаем лидерские позиции, но и прирастаем новыми достижениями».

Отдельно Дмитрий Азаров отметил, что во всех командах, сформированных под одним логотипом БК «Самара», играют воспитанники самарского баскетбола. «Это принципиально важно, – сказал руководитель региона. – Это то, к чему мы сегодня стремимся в других видах спорта, в первую очередь, имею в виду футбольный клуб «Крылья Советов». Костяк команды должен быть сформирован из воспитанников Самарской области».

Сегодня волжане занимают лидирующую позицию в турнирной таблице, не оставляя шансов своим соперникам приблизится к победному первому месту. «Мы надеемся, что будут и новые победы. Российская федерация баскетбола не раз отмечала баскетбольный клуб «Самара» за грамотно встроенную вертикаль. Рад отметить, что многие из присутствующих сегодня на заседании имеют к этому непосредственно отношение», – сказал Дмитрий Азаров. Особые слова благодарности он адресовал президенту БК Камо Погосяну.

«Он – настоящий энтузиаст баскетбола, который занимается его развитием и дальнейшим формированием надежной базы воспитанников самарского баскетбола, выстраиванием той самой пирамиды, которая позволяет сегодня нашим спортсменам играть на самом высоком уровне, достигать высоких результатов. Любой мальчишка, который занимается баскетболом, имеет шанс попасть в наши ведущие баскетбольные команды и в главную команду БК «Самара», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Один из ключевых вопросов повестки заседания – избрание председателя Попечительского совета клуба. Напомним, ранее этот пост занимал Александр Карпушкин.

Президент общественной организации «Федерация баскетбола Самарской области» Владимир Аветисян предложил кандидатуру председателя Правительства региона – первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

«Это предложение обсуждалось и я готов возглавить попечительский совет, – отметил Глава областного Правительства. – Я с большим удовольствием готов принять участие в развитии этого вида спорта. Понимаю прекрасно, что многое уже сделано и роль каждого члена Попечительского совета очень высока. БК «Самара» – это не просто клуб, это целая система, которая включает в себя множество команд, добивающихся результатов. И невозможно этого было бы сделать без правильной работы по формированию собственной школы воспитанников. Уверен, что мы продолжим эту работу, и клуб будет добиваться новых успехов».

Члены Попечительского совета кандидатуру Виктора Кудряшова поддержали единогласно. «Рассчитываю на вас. Знаю, что вы человек небезразличный. Любое дело, за которое вы беретесь, доводите до сути и обеспечиваете результат. Еще есть, куда расти. Как считают наши коллеги из Российской федерации баскетбола, Лиги ВТБ, клубу нужно делать следующий шаг. Но эти шаги нужно делать осмысленно и основательно. Есть очень серьезный задел – это воспитанники самарского баскетбола. У нас еще есть время подготовиться», – отметил Губернатор, поздравляя председателя областного Правительства с новым назначением.

Сегодня баскетболом занимается более 35 тысяч жителей региона – всех возрастных категорий. Этому способствует развитие необходимой инфраструктуры, в том числе, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».