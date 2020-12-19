Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре увековечили память кавалера ордена Красной Звезды фронтовика Стычкова
В Самаре увековечили память кавалера ордена Красной Звезды фронтовика Стычкова
Дмитрий Азаров: «Баскетбол продолжает развиваться и умножать армию поклонников»
Дмитрий Азаров: «Баскетбол продолжает развиваться и умножать армию поклонников»
В снегопад в Самарской области водитель врезался в КАМАЗ и погиб
В снегопад в Самарской области водитель врезался в КАМАЗ и погиб
Двое молодых пассажиров пострадали в ДТП в Самарской области
Двое молодых пассажиров пострадали в ДТП в Самарской области
В Кошкинском районе нетрезвую автомобилистку задержали за нарушение ПДД
В Кошкинском районе нетрезвую автомобилистку задержали за нарушение ПДД
В Сызранском районе в ДТП с легковушками и грузовиком погиб человек
В Сызранском районе в ДТП с легковушками и грузовиком погиб человек
Безработный хотел уехать на краденом авто в Самару, но не успел
Безработный хотел уехать на краденом авто в Самару, но не успел
Особенно упорно трудились растениеводы: валовый сбор зерна составил 2914,8 тысяч тонн – это лучший результат за последние 30 лет.
Рекорд урожайности, закупка новой техники и развитие сельских территорий: в Самарской области подвели итоги сельскохозяйственного года
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.32
0.34
EUR 89.83
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Жителям Самарской области покажут лучшие военно-патриотические фильмы в режиме онлайн
В СОУНБ покажут, чего желали в Новый год знаменитости своим близким
В СОУНБ расскажут о российском ответе на вызовы технологических революций
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров: «Баскетбол продолжает развиваться и умножать армию поклонников»

19 декабря 2020 11:43
39
Дмитрий Азаров: «Баскетбол продолжает развиваться и умножать армию поклонников»

В пятницу, 18 декабря, баскетбольный клуб «Самара» по итогам очередного домашнего матча в рамках Чемпионата России – мужской Суперлиги-1 вновь одержал уверенную победу над командой «Университет Югра». Счет игры – 104:87.

«Мы сыграли хорошо, в свою игру, – отметил форвард самарской команды Максим Дыбовский. – В концовке, в четвертой четверти был небольшой провал в защите, но тем не менее мы довели дело до конца, спокойно и без нервов».

«Начали мы хорошо, не чувствовали какого-то напряжения, реализовали все свободные броски – и затем, видимо, все-таки решили чуть расслабиться. Раньше нужного закончили играть, потеряли концентрацию и дали соперникам вернуться в игру. Чуть задергались – и пришлось вернуть тех игроков, которые выглядели сегодня наилучшим образом. Выдержали этот перелом, доиграли до конца – и по счету убедительная победа», – отметил главный тренер «Самары» Игорь Грачев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который вместе с земляками болел за родную команду, поблагодарил игроков и их главного наставника с победой. Он вручил благодарность Игорю Грачеву за личный вклад за развитие баскетбола в регионе.

«Зачастую тренер остается в тени замечательных спортсменов, которым большое спасибо за игру, – обратился Дмитрий Азаров к спортсменам. – Все мы знаем, что главный тренер – это человек не только профессиональный, переживающий за дело. Когда этот человек является настоящим патриотом клуба, тогда и приходит победа. Благодарю вас за вклад в развитие баскетбола в целом и за победные сезоны БК «Самара».

Сразу после матча Глава региона провел заседание Попечительского совета «Самары», в рамках которого обсуждались вопросы стратегии развития клуба, баскетбола и необходимой инфраструктуры.

«Несмотря на все сложности и ограничения, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, баскетбол продолжает развиваться и умножать и без того многочисленную армию своих поклонников, – подчеркнул Губернатор. – Сегодня баскетбол – это один из тех видов спорта, где мы не только удерживаем лидерские позиции, но и прирастаем новыми достижениями».

Отдельно Дмитрий Азаров отметил, что во всех командах, сформированных под одним логотипом БК «Самара», играют воспитанники самарского баскетбола. «Это принципиально важно, – сказал руководитель региона. – Это то, к чему мы сегодня стремимся в других видах спорта, в первую очередь, имею в виду футбольный клуб «Крылья Советов». Костяк команды должен быть сформирован из воспитанников Самарской области».

Сегодня волжане занимают лидирующую позицию в турнирной таблице, не оставляя шансов своим соперникам приблизится к победному первому месту. «Мы надеемся, что будут и новые победы. Российская федерация баскетбола не раз отмечала баскетбольный клуб «Самара» за грамотно встроенную вертикаль. Рад отметить, что многие из присутствующих сегодня на заседании имеют к этому непосредственно отношение», – сказал Дмитрий Азаров. Особые слова благодарности он адресовал президенту БК Камо Погосяну.

«Он – настоящий энтузиаст баскетбола, который занимается его развитием и дальнейшим формированием надежной базы воспитанников самарского баскетбола, выстраиванием той самой пирамиды, которая позволяет сегодня нашим спортсменам играть на самом высоком уровне, достигать высоких результатов. Любой мальчишка, который занимается баскетболом, имеет шанс попасть в наши ведущие баскетбольные команды и в главную команду БК «Самара», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Один из ключевых вопросов повестки заседания – избрание председателя Попечительского совета клуба. Напомним, ранее этот пост занимал Александр Карпушкин.

Президент общественной организации «Федерация баскетбола Самарской области» Владимир Аветисян предложил кандидатуру председателя Правительства региона – первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

«Это предложение обсуждалось и я готов возглавить попечительский совет, – отметил Глава областного Правительства. – Я с большим удовольствием готов принять участие в развитии этого вида спорта. Понимаю прекрасно, что многое уже сделано и роль каждого члена Попечительского совета очень высока. БК «Самара» – это не просто клуб, это целая система, которая включает в себя множество команд, добивающихся результатов. И невозможно этого было бы сделать без правильной работы по формированию собственной школы воспитанников. Уверен, что мы продолжим эту работу, и клуб будет добиваться новых успехов».

Члены Попечительского совета кандидатуру Виктора Кудряшова поддержали единогласно. «Рассчитываю на вас. Знаю, что вы человек небезразличный. Любое дело, за которое вы беретесь, доводите до сути и обеспечиваете результат. Еще есть, куда расти. Как считают наши коллеги из Российской федерации баскетбола, Лиги ВТБ, клубу нужно делать следующий шаг. Но эти шаги нужно делать осмысленно и основательно. Есть очень серьезный задел – это воспитанники самарского баскетбола. У нас еще есть время подготовиться», – отметил Губернатор, поздравляя председателя областного Правительства с новым назначением.

Сегодня баскетболом занимается более 35 тысяч жителей региона – всех возрастных категорий. Этому способствует развитие необходимой инфраструктуры, в том числе, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
3862
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018.ЧМ-2018
3294
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира.ЧМ-2018
3159
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9946
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
10435
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
10220
Весь список
Спорт в регионе
19 декабря 2020  11:43
Дмитрий Азаров: «Баскетбол продолжает развиваться и умножать армию поклонников»
Дмитрий Азаров: «Баскетбол продолжает развиваться и умножать армию поклонников»
Баскетбольный клуб «Самара» вновь одержал уверенную победу над командой «Университет Югра». Спорт в регионе
39
18 декабря 2020  22:37
В победном матче вместе с земляками за нашу команду болел губернатор Дмитрий Азаров.
Баскетбольный клуб "Самара" обыграл команду "Университет-Югра" из Сургута
В победном матче вместе с земляками за нашу команду болел губернатор Дмитрий Азаров. Спорт в регионе
368
18 декабря 2020  16:03
21 декабря в 1891 году был сыгран первый в истории баскетбольный матч.
В Самаре в "МТЛ Арене" состоится баскетбольный праздник под названием "День рождения баскетбола"
21 декабря в 1891 году был сыгран первый в истории баскетбольный матч. Спорт в регионе
403
Весь список
Спортивные достижения
11 декабря 2020  19:46
Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC – 2020 проходили в два этапа, с 30 ноября по 6 декабря в Москве, в аэродинамических комплексах Vacuum и Flow.
Самарец Матвей Силаев стал бронзовым призером чемпионата России по аэротрубным дисциплинам
Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC – 2020 проходили в два этапа, с 30 ноября по 6 декабря в Москве, в аэродинамических...Спортивные достижения
1079
17 ноября 2020  16:54
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта.
Договорные матчи сегодня
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта. Спортивные достижения
1350
8 ноября 2020  08:30
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
Европейская футбольная ассоциация запретила проводить футбольные матчи национальных сборных, а также клубов на территории Азербайджана и Армении. Спортивные достижения
801
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
3279
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
3152
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
3424
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
3075
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
3317
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
4695
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
4810
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
5659
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
5781
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
5793
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
7212
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
10177
Весь список
В центре внимания
Особенно упорно трудились растениеводы: валовый сбор зерна составил 2914,8 тысяч тонн – это лучший результат за последние 30 лет.
18 декабря 2020  23:16 
Рекорд урожайности, закупка новой техники и развитие сельских территорий: в Самарской области подвели итоги сельскохозяйственного года
Особенно упорно трудились растениеводы: валовый сбор зерна составил 2914,8 тысяч тонн – это лучший результат за последние 30 лет. Политика региона
1272
Еще трое мужчин и трое женщин умерли в Самарской области от COVID–19
18 декабря 2020  13:48 
Еще трое мужчин и трое женщин умерли в Самарской области от COVID–19
​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 27418 случаев коронавируса. Здравоохранение
1204
В Самарской области за сутки на 18 декабря выявлено 302 заболевших коронавирусом
18 декабря 2020  12:18 
В Самарской области за сутки на 18 декабря выявлено 302 заболевших коронавирусом
Умерли еще шестеро. Здравоохранение
1216
17 декабря состоялась большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
17 декабря 2020  21:01 
Дмитрий Азаров: "Отработаем каждое обращение, поступившее на прямую линию с Президентом страны"
17 декабря состоялась большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Политика региона
2596
В Самаре презентовали событийный паспорт региона
17 декабря 2020  13:27 
В Самаре представили событийный паспорт региона
В областном центре прошла стратегическая сессия с Ассоциацией "Национальное конгресс-бюро", на которой обсудили повышение инвестиционного и событийного... Социум
1780
Весь список
Акценты
Особенно упорно трудились растениеводы: валовый сбор зерна составил 2914,8 тысяч тонн – это лучший результат за последние 30 лет.
18 декабря 2020  23:16 
Рекорд урожайности, закупка новой техники и развитие сельских территорий: в Самарской области подвели итоги сельскохозяйственного года
Особенно упорно трудились растениеводы: валовый сбор зерна составил 2914,8 тысяч тонн – это лучший результат за последние 30 лет. Политика региона
1266
Жители Самарской области скоро смогут оформить свои гаражи
18 декабря 2020  14:01 
Жители Самарской области скоро смогут оформить свои гаражи
 «Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до 31 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс... Социум
1097
В Самарской области стартует информационная Всероссийская акция Узнай о своих долгах
18 декабря 2020  10:48 
В Самарской области стартует информационная Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
Все документы, необходимые для приобщения в материалы исполнительного производства должны предоставляться только через официальные источники. Социум
1071
Весь список
Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
3451
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
5870
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
3887
Весь список
Новости Тольятти
18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
1039
18 декабря 2020  13:07
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
Сайт, на котором можно увидеть интерактивную карту уже работает, в ближайшее время ссылка на него будет размещена на Интернет-ресурсах ГК «ЭкоВоз».  Новости Тольятти
1133
17 декабря 2020  17:13
Проект направлен на создание среды, где впервые в регионе совмещаются такие понятия, как деловая активность, ЗОЖ, новые социальные связи через участие в благотворительных и добровольческих инициативах.
В «Жигулевской долине» состоялась первая конференция проекта «Благотворительная экосистема» 
Проект направлен на создание среды, где впервые в регионе совмещаются такие понятия, как деловая активность, ЗОЖ, новые социальные связи через участие в...Новости Тольятти
1623
Весь список