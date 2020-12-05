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БК "Самара" со счетом 77:75 буквально вырвали победу у игроков  ПБК МБА

5 декабря 2020 22:00
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С победой волжан поздравил Дмитрий Азаров.

БК "Самара" со счетом 77:75 буквально вырвали победу у игроков  ПБК МБА. С победой волжан поздравил Дмитрий Азаров.

Губернатор уверен, что команде победу принесло мастерство, самоотдача и боевой характер. 

"Сегодня именно это предопределило победу в непростом матче. БК "Самара" - очень квалифицированная команда, мощная и опытная. Есть скорость, есть мастеровитость,- отметил Дмитрий Азаров. - Я хочу поблагодарить наших соперников за боевую и принципиальную игру. Но я очень рад, что наши парни оказались сегодня вновь сильнее"

"Мы идем без поражений, на первом месте. И против нас каждая команда-соперник настраивается по особому: отдают все силы, делают чуть больше,чем могут. Тем не менее, организованность нашей команды и самоотдача определили сегодня нашу победу", - уверен губернатор.

Глава региона поблагодарил тренера и игроков БК "Самара".

"Сегодня на площадке была команда, и именно команда одержала победу, конечно, при поддержке замечательных самарских зрителей. Команда их радует, отдает все силы, поэтому болельщики всегда с командой", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:   пресс-служба департамента информационной политики СО

 

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