БК "Самара": Данила Чикарев стал одним из лучших снайперов Кубка Европы
8 сентября 2019 19:59
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На групповом этапе россияне сначала переиграли сборную Венгрии (21:13), а затем уступили команде Литвы (12:16), что не помешало им выйти в плей-офф.
Четвертьфинальный поединок со сборной Франции отличался редким драматизмом.
Российская команда при активном участии Чикарева в концовке отыграла солидное по меркам баскетбола 3х3 отставание в 6 очков, но французы все же оказались чуть удачливее и хладнокровнее — 18:21.
Сборная осталась без медалей Кубка Европы. Но Чикарев все-таки везёт в Самару медаль: он стал бронзовым призером проходившего в рамках Кубка конкурса снайперов, передает пресс-служба БК "Самара".
Фото: пресс-служба БК "Самара"
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