Александр Соболев возглавил рейтинг главных событий первой части сезона 2019/20

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Возглавила рейтинг яркая игра Александра Соболева. В тройку важнейших событий по мнению болельщиков нашей команды также вошли вызов игрока "Крыльев" в сборную России впервые за 11 лет и 6 "ассистов" Антона Зиньковского.1. Александр Соболев – лучший бомбардир РПЛ и лучший гол месяца2. Вызов игрока "Крыльев" в сборную России впервые за 11 лет3. Антон Зиньковский – один из лучших ассистентов РПЛ4. Возвращение Александра Анюкова в "Крылья"5. Сергей Корниленко вошел в тренерский штаб команды6. Молодежный состав "Крыльев" – самая результативная команда7. Игроки "молодёжки" – в основном составе команды8. Первое мероприятие для владельцев абонементов с участием "бронзового" состава9. Создание женской команды "Крылья Советов"10. Новые партнеры клуба и возвращение самарских брендов, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС