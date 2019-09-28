В Самаре состоялось торжественное открытие всероссийского турнира по настольному теннису

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В самарском спорткомплексе "Грация" состоялось торжественное открытие всероссийского турнира по настольному теннису на призы Губернатора Самарской области. Почетный гость соревнований - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.Участвуют более 120 юных спортсменов из различных регионов страны (2007 года рождения и моложе, 2004 г.р. и моложе).