Полумарафон «ЗаБег» в Самаре станет частью мирового рекорда
17 февраля 2020 10:29
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Всероссийский полумарафон «ЗаБег» включили в проект Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год за его «высокую социальную значимость».
— Уверена, 31 мая 2020 года наc ждет действительно историческое событие для всей спортивной жизни России. Жители 85 регионов нашей Родины выйдут на старт полумарафона «ЗаБег» и пробегут его в одном ритме! От Петропавловска до Калининграда. Такого нигде и никогда не было, поэтому у каждого из нас есть возможность стать частью мирового рекорда! — отметила руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.
Традиционно маршруты полумарафона проходят по центральным улицам, самым живописным набережным и историческим местам города. Так, в Санкт-Петербурге трасса пролегает через Дворцовую Набережную мимо Эрмитажа и Петропавловской крепости, во Владивостоке маршрут проходит по острову Русский через знаменитый Русский мост, а в Москве по столичным набережным мимо Кремля и Храма Христа Спасителя.
Для проведения самого масштабного полумарафона в мире «ЗаБег» необходимы не только большое количество участников и городов-участников, но и огромное количество хронометражного оборудования. Для подсчета времени каждого из 150 тысяч атлетов будет задействовано высокотехнологичное хронометражное оборудование. Системы для хронометража будут доставлены на полумарафон из Белоруссии, Узбекистана, а также 21 комплект оборудования общим весом 1,8 тонны из города Валенсия (Испания) и 36 комплектов общим весом 3,9 тонны из города Харлем (Нидерланды).
Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «беговой столицы» России. В 2017 и 2018 годах Беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток. Беговая столица России определяется по трем критериям отбора (среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города, средней скорости бега участников).
Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году — уже 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт будет дан во всех субъектах Российской Федерации.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Забег.рф и в соцсетях проекта, пишет 63.ру.
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