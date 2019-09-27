Молодёжка "Крыльев Советов" сыграет с "Тамбовом" на основном поле "Металлурга"
27 сентября 2019 09:28
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В пятницу, 27 сентября на первом поле "Металлурга" состоится матч молодежных команд "Крыльев Советов" и "Тамбова". Начало встречи – в 17:00. Вход бесплатный. Игра будет показана в прямом эфире на нашем YouTube-канале. На данный момент "Крылья Советов" находятся на 5 строчке турнирной таблицы молодежного первенства и опережают "Тамбов", занимающий 8 место, на 2 очка. Эта встреча между "Крыльями" и "Тамбовом" будет первой в рамках молодежного первенства.
Матче "Крылья Советов" - "Тамбов" состоится 28 сентября в 15:00 на "Самара Арене".
На нем состоится «Битва Школ».
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