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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

28-летний боксёр Дадашев скончался после страшной травмы в США

23 июля 2019 19:17
66
Информацию о гибели спортсмена подтвердил его бывший тренер Руслан Дотдаев.
Российский боксёр Максим Дадашев скончался от последствий тяжёлой травмы, полученной во время боя в США. Информацию о гибели спортсмена Лайфу подтвердил его бывший тренер Руслан Дотдаев.

- Позвонили его друзья из Америки и сказали, что Максима не стало, - подтвердил он.

Как сообщал Лайф, Дадашев получил серьёзную травму мозга во время поединка в США. Тренер россиянина Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось.

Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. Федерация бокса России пообещала взять на себя все расходы, связанные с лечением спортсмена. После операции боксёр находился в искусственной медикаментозной коме. 
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