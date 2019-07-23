28-летний боксёр Дадашев скончался после страшной травмы в США
23 июля 2019 19:17
66
- Позвонили его друзья из Америки и сказали, что Максима не стало, - подтвердил он.
Как сообщал Лайф, Дадашев получил серьёзную травму мозга во время поединка в США. Тренер россиянина Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось.
Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. Федерация бокса России пообещала взять на себя все расходы, связанные с лечением спортсмена. После операции боксёр находился в искусственной медикаментозной коме.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1226
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1054
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1350
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8262
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8724
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8432
Спорт в регионе
23 июля 2019 19:17
Информацию о гибели спортсмена подтвердил его бывший тренер Руслан Дотдаев. Спорт в регионе
66
23 июля 2019 14:10
Которая готовится защитить титул чемпионов Суперлиги. Спорт в регионе
196
23 июля 2019 12:54
Вход свободный. Спорт в регионе
176
23 июля 2019 12:44
Рохель сыграл за самарский клуб 18 матчей. Спорт в регионе
182
22 июля 2019 20:27
В соревнованиях приняли участие 8 пилотов в составе 4 экипажей на трех вертолетах Ми-2. Спорт в регионе
254
22 июля 2019 18:19
Она завоевала серебро в прыжках в высоту (190 см), дважды побив личный рекорд. Спорт в регионе
304
22 июля 2019 16:39
Российская легкоатлетка Аксана Гатауллина весьма оригинально вышла из ситуации, отмечая победу на юниорском первенстве Европы по легкой атлетике в Швеции. Спорт в регионе
1518
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
402
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
378
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
293
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
435
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
470
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
344
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
744
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
646
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
849
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
859
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
580
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
897
Мероприятия